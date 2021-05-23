«Лилль» победил «Анже» и стал чемпионом Франции по футболу

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«Лилль» нанёс поражение «Анже» в матче заключительного, 38-го тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Анже и завершилась в пользу гостей — 2:1.

В составе «Лилля» на десятой минуте отличился Джонатан Дэвид, а в компенсированное к первому тайму время с пенальти забил Бурак Йылмаз. У хозяев голом в конце игры отметился Анжело Фюльжини.

«Лилль» набрал 83 очка и занял по итогу сезона первое место в чемпионате Франции. Таким образом команда стала четырёхкратным чемпионом страны. «Анже» (44) расположился на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол Килиана Мбаппе помог ПСЖ победить «Монако» и завоевать Кубок Франции.

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