Яшкин считает, что российским хоккеистам повезло в матче с Чехией на ЧМ-2021

Чешский нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился мнением о матче между сборными России и Чехии на чемпионате мира по хоккею в Латвии.

По его мнению, Чехии стоит немного изменить игру, чтобы как-то избежать ошибок.

«Сборные России и Чехии много ошибались в матче. В конце случились ошибки, можно сказать, что россиянам повезло. Думаю, о сборной России можно будет порассуждать чуть попозже», — сказал Яшкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Россия обыграла Чехию на старте турнира со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что хоккеист сборной России Михаил Григоренко пропустил тренировку из-за повреждения.