Яшкин считает, что российским хоккеистам повезло в матче с Чехией на ЧМ-2021
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По его мнению, Чехии стоит немного изменить игру, чтобы как-то избежать ошибок.
«Сборные России и Чехии много ошибались в матче. В конце случились ошибки, можно сказать, что россиянам повезло. Думаю, о сборной России можно будет порассуждать чуть попозже», — сказал Яшкин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Россия обыграла Чехию на старте турнира со счётом 4:3.
Ранее сообщалось, что хоккеист сборной России Михаил Григоренко пропустил тренировку из-за повреждения.