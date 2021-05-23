Яшкин считает, что российским хоккеистам повезло в матче с Чехией на ЧМ-2021

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Чешский нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился мнением о матче между сборными России и Чехии на чемпионате мира по хоккею в Латвии.
Яшкин считает, что российским хоккеистам повезло в матче с Чехией на ЧМ-2021
  • Reuters
  • © Vasily Fedosenko

По его мнению, Чехии стоит немного изменить игру, чтобы как-то избежать ошибок.

«Сборные России и Чехии много ошибались в матче. В конце случились ошибки, можно сказать, что россиянам повезло. Думаю, о сборной России можно будет порассуждать чуть попозже», — сказал Яшкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Россия обыграла Чехию на старте турнира со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что хоккеист сборной России Михаил Григоренко пропустил тренировку из-за повреждения.

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