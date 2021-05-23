Канделаки обратилась к Салиховой и пригласила её на интервью

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки обратилась к жене владельца московского «Спартака» Леонида Федуна после её выхода из совета директоров московского клуба.
Канделаки обратилась к Салиховой и пригласила её на интервью
  • РИА Новости

«Зарема Салихова — женщина, которая вновь поставила вопрос: может ли женщина успешно заниматься управлением футбольного или любого другого профессионального клуба? Выйдя из совета директоров, Зарема показала себя человеком с независимой и принципиальной позицией. В этом нам — женщинам — также часто отказывают. Уважаемая Зарема! Я была бы очень рада поговорить с вами о профессиональном спорте, о перспективах его развития в России, об отечественном футболе и о московском «Спартаке» в частности. Уверена, что ваше мнение будет интересно миллионам болельщиков. Предлагаю вам в любое время встретиться со мной или же с одним из ведущих телеканала «Матч ТВ» для содержательного и обстоятельного разговора», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Салихова входил в совет директоров клуба с 3 по 21 мая 2021 года. Она объявила о своём выходе из состава совета в связи с несогласием с кандидатурой нового главного тренера команды, которым должен стать 51-летний португалец Руи Витория.

Ранее сообщалось, что Витория приезжал на собеседование в Москву, на встрече с тренером была Салихова.

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