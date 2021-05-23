Источник: Витория приезжал на собеседование в Москву, на встрече с тренером была Салихова

Португальский специалист Руй Витория уже прилетал в Москву на переговоры с московским «Спартаком».

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, встреча с руководством красно-белых прошла в середине апреля. На собеседовании присутствовала Зарема Салихова, жена владельца клуба Леонида Федуна. Портал отмечает, что после этой встречи Витория и был утверждён как главный кандидат на пост тренера «Спартака».

Салихова 21 мая объявила, что выходит из состава совета директоров клуба в связи с несогласием с кандидатурой Витории на пост главного тренера команды.

Ранее Кобелев высказался о перспективах Руя Витории в «Спартаке».