Тренер «Динамо» Шварц рассказал об отношениях с Черчесовым

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своем общении с наставником национальной сборной России Станиславом Черчесовым.

«Насколько Черчесов доверяет мне, может сказать лишь он сам. То, что он владеет немецким, облегчает нашу коммуникацию. Станислав, как мне кажется, уважает моё мнение. С ним легко общаться, можно пошутить. Но мы с Черчесовым обмениваемся лишь конструктивной информацией, например, на каком этапе развития находятся отдельно взятые футболисты. Он был в Турции на наших сборах, наблюдал за работой команды. При этом, разумеется, главный тренер национальной сборной самостоятельно принимает решение, кого вызывать, кого нет. Он собирает пазл и отвечает за результат», — сказал Шварц в интервью Sport24.

Немецкий специалист был назначен главным тренером «Динамо» в октябре 2020 года. В прошлом сезоне московский клуб под его руководством занял седьмое место.

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