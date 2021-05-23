Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос, насколько он доволен игрой полузащитника команды Арсена Захаряна и нападающего Константина Тюкавина.

«Очень доволен прогрессом Захаряна и Тюкавина. Когда пришёл в «Динамо» прошлой осенью, то уже по первой тренировке было понятно, что это очень талантливые футболисты с большим потенциалом. Они здорово работали на сборах и заслуженно получали своё игровое время», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».

Тренер также прокомментировал нестабильную игру Тюкавина.

«Это абсолютно нормально для 18-летнего парня. Нельзя ожидать, что Тюкавин будет забивать в каждом матче. Нужно просто набраться терпения», — сказал он.

Шварц рассказал, грозит ли Захаряну звёздная болезнь из-за вызова в сборную России.

«Черчесов следит за всеми. По его наблюдениям Захарян достоин вызова в сборную. Это не опасность, а результат той игры, что футболист показывал. Понятно, что вызов в сборную надо адекватно воспринимать, но в случае с Арсеном я не сомневаюсь, что он не изменится в худшую сторону», — сказал тренер.

В прошедшем сезоне Захарян провёл 13 матчей в Российской премьер-лиге, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Захарян из-за болезни не полетит со сборной России на сбор в Австрию.