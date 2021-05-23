Путин поздравил шахматиста Карпова с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем советского и российского шахматиста Анатолия Карпова.
Путин поздравил шахматиста Карпова с юбилеем
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look

«Один из выдающихся представителей отечественной и мировой шахматной элиты, вы добились блестящих успехов в этом поистине уникальном виде спорта, стали обладателем самых почётных наград и титулов», — цитирует Путина сайт Кремля.

Президент отметил, что профессионализм и ответственная гражданская позиция Карпова в полной мере востребованы в значимой общественной и законотворческой деятельности.

23 мая Анатолию Карпову исполняется 70 лет.

Ранее Карпов прокомментировал своё 70-летие.

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