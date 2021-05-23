Путин поздравил шахматиста Карпова с юбилеем
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- © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
«Один из выдающихся представителей отечественной и мировой шахматной элиты, вы добились блестящих успехов в этом поистине уникальном виде спорта, стали обладателем самых почётных наград и титулов», — цитирует Путина сайт Кремля.
Президент отметил, что профессионализм и ответственная гражданская позиция Карпова в полной мере востребованы в значимой общественной и законотворческой деятельности.
23 мая Анатолию Карпову исполняется 70 лет.
Ранее Карпов прокомментировал своё 70-летие.