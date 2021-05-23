Мэр Мадрида поздравил «Атлетико» с победой в чемпионате Испании
- Reuters
«Какая победа! «Атлетико» — чемпион Испании! Я никогда не переставал верить. Мы гордимся, что борьба за титул была с «Реалом». В Мадриде самые большие команды», — написал Мартинес-Алмейда на своей странице в Twitter.
По итогам Примеры сезона-2020/21 «Атлетико» набрал 86 очков, опередив ближайшего преследователя, мадридский «Реал», на два очка.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» стал чемпионом Испании по футболу 11-й раз в истории.