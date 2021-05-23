Губерниев: опыт Салиховой поможет «Спартаку» добиться новых высот

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова супруги владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, раскритиковавшей кандидатуру португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.
Губерниев: опыт Салиховой поможет «Спартаку» добиться новых высот
  • РИА Новости

«Я так понимаю, что госпожа Салихова давно в российском футболе. Ей виднее. Права она или нет — время покажет. Зарема, конечно, девушка яркая и обладающая прочными футбольными знаниями. Я надеюсь, что опыт Салиховой и её тонкое понимание футбола помогут «Спартаку» добиться новых высот», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По мнению комментатора, выход Салиховой из совета директоров «Спартака» — потеря для клуба.

«Нашему футболу нужны профессионалы, нужны преданные футболу люди, которые не мыслят себя без него. Такой и является госпожа Салихова», — сказал он.

Салихова состояла в совете директоров «Спартака» с 3 по 21 мая.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» одобрил назначение Витории на пост главного тренера.

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