Губерниев: опыт Салиховой поможет «Спартаку» добиться новых высот

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова супруги владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, раскритиковавшей кандидатуру португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.

«Я так понимаю, что госпожа Салихова давно в российском футболе. Ей виднее. Права она или нет — время покажет. Зарема, конечно, девушка яркая и обладающая прочными футбольными знаниями. Я надеюсь, что опыт Салиховой и её тонкое понимание футбола помогут «Спартаку» добиться новых высот», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По мнению комментатора, выход Салиховой из совета директоров «Спартака» — потеря для клуба.

«Нашему футболу нужны профессионалы, нужны преданные футболу люди, которые не мыслят себя без него. Такой и является госпожа Салихова», — сказал он.

Салихова состояла в совете директоров «Спартака» с 3 по 21 мая.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» одобрил назначение Витории на пост главного тренера.