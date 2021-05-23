Салихова: для «Спартака» в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями

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Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос, каких кандидатов на пост главного тренера команды готова была рассмотреть.
Салихова: для «Спартака» в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Я предпочитаю действующих тренеров из Европы, которые привыкли работать в стрессе, которые выбирают карьеру, а не деньги. Для «Спартака» в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями, который стремится попасть в мировую футбольную элиту», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

По её мнению, приведённые доводы являются весомыми и многое объясняют.

«Если кто-то скажет мне, в чём я не права, с удовольствием послушаю их аргументы», — сказала она.

Салихова состояла в совете директоров «Спартака» с 3 по 21 мая.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» одобрил назначение Витории на пост главного тренера.

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