Салихова: для «Спартака» в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос, каких кандидатов на пост главного тренера команды готова была рассмотреть.

«Я предпочитаю действующих тренеров из Европы, которые привыкли работать в стрессе, которые выбирают карьеру, а не деньги. Для «Спартака» в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями, который стремится попасть в мировую футбольную элиту», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

По её мнению, приведённые доводы являются весомыми и многое объясняют.

«Если кто-то скажет мне, в чём я не права, с удовольствием послушаю их аргументы», — сказала она.

Салихова состояла в совете директоров «Спартака» с 3 по 21 мая.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» одобрил назначение Витории на пост главного тренера.