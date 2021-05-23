Салихова объяснила уход из совета директоров «Спартака»

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о причинах выхода из совета директоров клуба.

«Я вышла из совета директоров «Спартака», потому что не получала ответы на поставленные вопросы. По образованию я аудитор. Поэтому привыкла задавать конкретные вопросы. Когда не получаю на них ответы, вопросов становится ещё больше. Терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Также она высказалась о приглашении португальского специалиста Руи Витории на пост главного тренера «Спартака».

«Пусть эксперты ответят: зачем в юбилейный год клуба приглашать тренера, который занял 15-е место с самым богатым клубом Саудовской Аравии», — сказала она.

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» одобрил назначение Витории на пост главного тренера.