СМИ: Двукратный призёр Олимпийских игр из Индии арестован в связи с делом об убийстве

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Бывший индийский борец вольного стиля Сушил Кумар арестован в связи с уголовным делом об убийстве.
СМИ: Двукратный призёр Олимпийских игр из Индии арестован в связи с делом об убийстве
  • Reuters

Как сообщает «Синьхуа», Кумар находился в бегах с 4 мая после того, как другой борец погиб в результате драки на стадионе.

Полиция Дели объявила о награде в 100 тыс. индийских рупий ($1,4 тыс.) за любую информацию о борце.

Арестовали спортсмена в деревне Мундка в Западном Дели.

Кумар — бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине и серебряный призёр Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Ранее сообщалось, что сборная России по вольной борьбе получила максимальную квоту на ОИ в Токио.

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