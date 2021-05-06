Сборная России по вольной борьбе получила максимальную квоту на ОИ в Токио

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Российский борец вольного стиля Сергей Козырев завоевал олимпийскую лицензию в весовой категории до 125 кг на квалификационном турнире в болгарской Софии.
Сборная России по вольной борьбе получила максимальную квоту на ОИ в Токио
  • Reuters

Выйдя в финал, в котором встретится с представителем Индии Сумитом Сумитом, россиянин обеспечил для национальной команды ещё одну путёвку на Олимпиаду в Токио.

Таким образом, сборная России будет представлена в соревнованиях по вольной борьбе на Играх во всех шести весовых категориях. Предыдущие пять олимпийских лицензий, не являющиеся именными, были завоёваны на чемпионате мира 2019 года.

Ранее сообщалось, что сборная России победила в медальном зачёте ЧЕ по борьбе.

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