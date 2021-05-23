«Белененсеш» предложил Буффону контракт со сладостями и посещением музеев

Лиссабонский «Белененсеш» предложил контракт вратарю туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону.

«Мы слышали, что вы ищете новый вызов, и готовы выслушать предложения. Поэтому решили подарить вам нечто неотразимое: как насчёт переезда в Лиссабон и помощи нам быстро вернуться на своё место в португальском футболе, в Первую лигу?» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В «Белененсеше» пообещали вратарю включить в контракт годовой абонемент на посещение музеев, а также еженедельную упаковку сладостей.

Ранее Буффон сообщил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона.