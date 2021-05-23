Кравчук: если Овечкин прилетит на ЧМ, это большой бонус для сборной России

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Бывший главный тренер юниорской сборной России Игорь Кравчук прокомментировал возможный вылет «Вашингтон Кэпиталз» из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Кравчук: если Овечкин прилетит на ЧМ, это большой бонус для сборной России
  • © Reuters

«Кэпиталз» весной немного лихорадило — Кузнецова и Самсонова подкосила пандемия, у Овечкина была травма. С этой точки зрения соперник подошёл к плей-офф более подготовленным и сбалансированным», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

Также тренер поделился мнением об участии российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Если Овечкин прилетит на ЧМ, это большой бонус для сборной России. Но, на мой взгляд, в условиях пандемии такой сценарий не очень вероятен. В конце концов, Александр ещё может перевернуть серию в плей-офф», — сказал он.

Напомним, что «Бостон» ведёт в серии с «Вашингтоном» со счётом 3:1. Следующий матч команд состоится 24 мая в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Бостону» в матче плей-офф НХЛ, несмотря на гол Овечкина.

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