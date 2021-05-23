Президент «Спортинга» высказался о возвращении Роналду

Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего туринского «Ювентуса».

«Думаю, однажды Криштиану снова сыграет здесь. Роналду одним из первых поздравил меня с победой «Спортинга» в чемпионате. Однако у него ещё год контракта с «Ювентусом», и он хочет выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Варандаша Goal.

По мнению президента «Спортинга», возвращение Роналду в Португалию зависит от него самого.

«Помимо того что Криштиану является отличным футболистом, он также является болельщиком «Спортинга», — сказал он.

В прошлом сезоне Роналду провёл 33 матча за «Ювентус», забил 29 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Гризманн заменит Роналду в «Ювентусе».