Президент «Спортинга» высказался о возвращении Роналду

Короткая ссылка
Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего туринского «Ювентуса».
Президент «Спортинга» высказался о возвращении Роналду
  • © Global Look Press

«Думаю, однажды Криштиану снова сыграет здесь. Роналду одним из первых поздравил меня с победой «Спортинга» в чемпионате. Однако у него ещё год контракта с «Ювентусом», и он хочет выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Варандаша Goal.

По мнению президента «Спортинга», возвращение Роналду в Португалию зависит от него самого.

«Помимо того что Криштиану является отличным футболистом, он также является болельщиком «Спортинга», — сказал он.

В прошлом сезоне Роналду провёл 33 матча за «Ювентус», забил 29 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Гризманн заменит Роналду в «Ювентусе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить