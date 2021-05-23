Капризову разбили нос в матче «Миннесота» — «Вегас»

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«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубок Стэнли.
Капризову разбили нос в матче «Миннесота» — «Вегас»
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:0.

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Николя Руа (2), Алекс Так и Марк Стоун.

В одном из эпизодов игры защитник «Голден Найтс» Николас Хаг разбил нос российскому нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову.

Счёт в серии стал 3:1 в пользу гостей.

Следующая игра команд пройдёт 25 мая.

Ранее сообщалось, что передача Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения «Вегасу» в матче плей-офф НХЛ.

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