Капризову разбили нос в матче «Миннесота» — «Вегас»

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубок Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:0.

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Николя Руа (2), Алекс Так и Марк Стоун.

В одном из эпизодов игры защитник «Голден Найтс» Николас Хаг разбил нос российскому нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову.

Kirill Kaprizov back on the bench with some repairs after taking Hague's stick to the nose #mnwildpic.twitter.com/XsYlSjDOeD — Spoked Z (@SpokedZ) May 23, 2021

Счёт в серии стал 3:1 в пользу гостей.

Следующая игра команд пройдёт 25 мая.

Ранее сообщалось, что передача Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения «Вегасу» в матче плей-офф НХЛ.