Передача Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения «Вегасу» в матче плей-офф НХЛ
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Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 5:2.
В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Патрик Браун, Райлли Смит, Вильям Карлссон и Чандлер Стивенсон. В составе «Миннесоты» — Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк.
Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей.
Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Найтс».
Ранее сообщалось, что «Вегас» победил «Миннесоту» во втором матче плей-офф НХЛ.