Передача Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения «Вегасу» в матче плей-офф НХЛ

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«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Передача Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения «Вегасу» в матче плей-офф НХЛ
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 5:2.

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Патрик Браун, Райлли Смит, Вильям Карлссон и Чандлер Стивенсон. В составе «Миннесоты» — Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк.

Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Найтс».

Ранее сообщалось, что «Вегас» победил «Миннесоту» во втором матче плей-офф НХЛ.

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