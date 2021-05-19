«Миннесота» с Капризовым проиграла «Вегасу» в матче плей-офф НХЛ

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«Миннесота Уайлд» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Лас-Вегасе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Вегасу» принесли шайба Джонатана Маршессо и дубль Алекса Така.

За «Миннесоту» забил Мэтт Дамба. Российский форвард Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

Счёт в серии стал 1:1. Третья игра состоится в Сент-Поле 21 мая.

В другом матче игрового дня, в рамках доигровки регулярного чемпионата, «Ванкувер Кэнакс» победил «Калгари Флэймз» с Никитой Нестеровым в составе и со счётом 4:2.

Ранее сообщалось, что передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в матче плей-офф НХЛ.

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