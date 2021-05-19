Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в матче плей-офф НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флорида Пантерз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Тампе» принесли шайбы Стивена Стэмкоса, Ондржея Палата и Янни Гурда. Российский форвард Никита Кучеров записал в свой актив одну результативную передачу. Михаил Сергачёв очков не набрал. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.

«Флорида» ответила голом Мэйсона Марчмента. Голкипер Сергей Бобровкий провёл весь матч в запасе.

Счёт в серии стал 2:0 в пользу «Лайтнинг». Третья игра состоится в Тампе 21 мая.

Ранее сообщалось, что 42 сейва Варламова не спасли «Айлендерс» от проигрыша «Питтсбургу» в матче плей-офф НХЛ.

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