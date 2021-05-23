Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Питтсбург»

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой четвёртого матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась победой «Айлендерс» со счётом 4:1.

Сорокин отразил 29 бросков.

Второй звездой игры стал защитник «Нью-Йорка» Райан Пулок, который отметился заброшенной шайбой.

Третья звезда — нападающий «Айлендерс» Джош Бэйли, также забросивший шайбу.

Счёт в серии стал 2:2.

Пятый матч команд состоится 25 мая в Питтсбурге.

Ранее сообщалось, что две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.