Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Питтсбург»
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Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась победой «Айлендерс» со счётом 4:1.
Сорокин отразил 29 бросков.
Второй звездой игры стал защитник «Нью-Йорка» Райан Пулок, который отметился заброшенной шайбой.
Третья звезда — нападающий «Айлендерс» Джош Бэйли, также забросивший шайбу.
Счёт в серии стал 2:2.
Пятый матч команд состоится 25 мая в Питтсбурге.
Ранее сообщалось, что две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.