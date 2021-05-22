Хоккеист Толчинский: странно радоваться, когда четвёртую шайбу забиваешь и ведёшь 4:0

Нападающий сборной России Сергей Толчинский прокомментировал разгромную победу над национальной командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Уверенность была: у нас отличный состав. Выходили с полной концентрацией. Хорошо, что получилось сразу забить, дальше просто довели игру до победы», — приводит слова Толчинского «Матч ТВ».

Он также объяснил, почему не слишком бурно праздновал свою дебютную шайбу за сборную.

«Не знаю. Мне кажется, странно радоваться, когда четвёртый гол забиваешь и ведёшь 4:0. Что ты будешь прыгать, орать? А так, конечно, какой-то кайф есть. Классно поиграть, почувствовать взаимодействие. Когда много чего получается, это всегда приятно», — добавил форвард.

Сборная России разгромила команду Великобритании со счётом 7:1. Толчинский записал в свой актив одну шайбу.

Ранее Брагин рассказал, что сборная России извлекла из матча с Великобританией на ЧМ по хоккею.