ЦСКА победил «Зенит» и повёл в серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ

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Московский ЦСКА одержал победу над петербургским «Зенитом» в третьем матче серии полуфинала баскетбольной Единой лиги ВТБ.
ЦСКА победил «Зенит» и повёл в серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 96:82 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 24 очка. Ещё 16 очков команде принёс Дэниел Хэкетт. Дэрран Хиллиард и Йоханнес Фойгтман набрали 15 и 14 очков соответственно.

В составе «Зенита» 15 очков набрал Кевин Пангос. Уильям Томас и Билли Бэрон записали в свой актив по 13 очков.

Счёт в серии до трёх побед стал 2:1 в пользу ЦСКА. Четвёртая игра пройдёт в Москве 24 мая.

Ранее сообщалось, что баскетболисты «Зенита» и ЦСКА были включены в символические сборные сезона Евролиги.

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