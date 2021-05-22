Бурдасов вывел сборную России по хоккею вперёд в матче с Великобританией

Нападающий сборной России Антон Бурдасов открыл счёт в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с Великобританией.

Reuters

На седьмой минуте игры Григоренко отдал передачу на правый край, а Бурдасов принял шайбу и нанёс неотразимый бросок в ближнюю девятку. Таким образом, россиянам удалось реализовать большинство. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.