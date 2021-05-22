Бурдасов вывел сборную России по хоккею вперёд в матче с Великобританией
Нападающий сборной России Антон Бурдасов открыл счёт в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с Великобританией.
- Reuters
На седьмой минуте игры Григоренко отдал передачу на правый край, а Бурдасов принял шайбу и нанёс неотразимый бросок в ближнюю девятку. Таким образом, россиянам удалось реализовать большинство.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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