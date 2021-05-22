Оглашён состав сборной России по хоккею на матч с Великобританией

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Стал известен состав сборной России на матч группового этапа с Великобританией в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге.
Оглашён состав сборной России по хоккею на матч с Великобританией
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба национальной команды, место в воротах займёт Иван Бочаров, который дебютирует на мировых первенствах, а его сменщиком будет Илья Самонов.

Сочетания же выглядят следующим образом:

Артём Зуб — Никита Задоров, Александр Барабанов — Максим Шалунов — Сергей Толчинский;

Владислав Гавриков — Иван Проворов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Михаил Григоренко;

Игорь Ожиганов — Рушан Рафиков, Андрей Кузьменко — Иван Морозов — Антон Бурдасов;

Григорий Дронов, Артём Швец-Роговой — Владислав Каменев — Эмиль Галимов; Дмитрий Воронков.

Встреча состоится 22 мая в 16:15 мск.

Ранее сообщалось, что Толчинский и Кузьменко включены в заявку сборной России по хоккею на ЧМ-2021.

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