Оглашён состав сборной России по хоккею на матч с Великобританией
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба национальной команды, место в воротах займёт Иван Бочаров, который дебютирует на мировых первенствах, а его сменщиком будет Илья Самонов.
Сочетания же выглядят следующим образом:
Артём Зуб — Никита Задоров, Александр Барабанов — Максим Шалунов — Сергей Толчинский;
Владислав Гавриков — Иван Проворов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Михаил Григоренко;
Игорь Ожиганов — Рушан Рафиков, Андрей Кузьменко — Иван Морозов — Антон Бурдасов;
Григорий Дронов, Артём Швец-Роговой — Владислав Каменев — Эмиль Галимов; Дмитрий Воронков.
Встреча состоится 22 мая в 16:15 мск.
Ранее сообщалось, что Толчинский и Кузьменко включены в заявку сборной России по хоккею на ЧМ-2021.