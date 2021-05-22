Селюк подтвердил, что в «Ахмате» думают пригласить Яя Туре в свой тренерский штаб

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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего полузащитника «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре, заявил, что его клиент может войти в тренерский штаб грозненского футбольного клуба «Ахмат».
Селюк подтвердил, что в «Ахмате» думают пригласить Яя Туре в свой тренерский штаб
  • Reuters

«Ахмат» действительно рассматривает приглашение Яя Туре в свой тренерский штаб. Талалаев заинтересован в появлении в его штабе такого специалиста. Я считаю, что это правильная практика. Честь и хвала Талалаеву. Он не боится, что его кто-то подсидит, а хочет, чтобы команда была ещё лучше», — цитирует Селюка Sport24.

Он отметил, что ивуариец выиграл почти все трофеи в мировом футболе, кроме чемпионата мира, поэтому будет очень грамотно со стороны тренеров «Ахмата» использовать его опыт. Кроме того, агент считает, что после появления Туре в клуб с большей охотой будут приходить новые футболисты.

«На какой стадии переговоры? Талалаев должен урегулировать этот вопрос с руководством, и всё. Тем более Яя готов работать бесплатно», — добавил Селюк.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Артёма Тимофеева и Георгия Мелкадзе.

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