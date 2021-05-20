«Ахмат» ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Тимофеева и Мелкадзе

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Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о переговорах с московским «Спартаком» по переходу полузащитника Артёма Тимофеева и нападающего Георгия Мелкадзе.
«Ахмат» ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Тимофеева и Мелкадзе
  • © РИА Новсоти

«Клуб ведёт переговоры со «Спартаком», мы прилагаем все усилия. Но туда сейчас приходит новый главный тренер, и ему потребуется время, чтобы определиться, насколько ему нужны эти футболисты», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Тренер отмечает, что за то время, что игроки были в аренде в грозненском клубе, они стали лидерами и частью команды.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Тимофеев провёл 26 матчей за «Ахмат», забил три мяча и отдал две результативные передачи. У Мелкадзе три гола и одна передача в 19 встречах.

Ранее «Ахмат» объявил о подписании контракта с Конате.

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