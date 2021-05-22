Датский эксперт — о голе Григоренко в матче с Чехией: лучше этого завершения в мировом хоккее ничего не будет

Датский эксперт Мортен Грин с восхищением отреагировал на шайбу нападающего сборной России по хоккею Михаила Григоренко в ворота Чехии за 19 секунд до конца матча первого тура группового этапа чемпионата мира в Риге.

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