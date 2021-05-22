Датский эксперт — о голе Григоренко в матче с Чехией: лучше этого завершения в мировом хоккее ничего не будет
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«Безумное завершение от Михаила Григоренко. Он был, пожалуй, лучшим игроком России», — приводит слова Грина Inoprosport.
Он отметил, что чешский игрок Михал Моравчик допустил грубую ошибку и Григоренко грамотно воспользовался возможностью, нанеся резкий бросок в дальний угол.
«Отличное завершение. Лучше этого завершения в мировом хоккее ничего не будет», — добавил Грин.
Сборная России победила команду Чехии со счётом 4:3 благодаря голу Григоренко.
Ранее экс-тренер сборной России Владимир Крикунов выразил мнение, что национальной команде не помешал бы вратарь из НХЛ.