Хоккеист «Бостона» высказался о жёстком силовом приёме против Овечкина

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк отреагировал на вопрос о жёстком силовом приёме против российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Reuters

«Просто хорошая игра в обороне. Определённо чувствую себя хорошо», — цитирует Пастрняка журналист Тай Андерсон в Twitter. Ранее сообщалось, что Овечкин получил два удара со спины за несколько секунд от хоккеистов «Бостона».