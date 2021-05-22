Хоккеист «Бостона» высказался о жёстком силовом приёме против Овечкина
Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк отреагировал на вопрос о жёстком силовом приёме против российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
- Reuters
«Просто хорошая игра в обороне. Определённо чувствую себя хорошо», — цитирует Пастрняка журналист Тай Андерсон в Twitter.
Ранее сообщалось, что Овечкин получил два удара со спины за несколько секунд от хоккеистов «Бостона».
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