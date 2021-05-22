Овечкин получил два удара со спины за несколько секунд от хоккеистов «Бостона» 

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил два удара со спины за несколько секунд в матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:4).

В одном из эпизодов Овечкин пытался нанести бросок по воротам соперника, но в него сзади врезался форвард «Брюинз» Давид Пастрняк. Россиянин поднялся, пытаясь сохранить шайбу, но снова получил удар со спины — уже от Брэда Маршана.

Напомним, что в этой игре Овечкин тоже провёл жёсткий силовой приём на Маршане, после которого у канадца с головы слетел шлем.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 39-е место по очкам в плей-офф НХЛ.