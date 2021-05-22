Определились все пары первого раунда плей-офф НБА

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Стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Определились все пары первого раунда плей-офф НБА
  • © Reuters

В первом раунде плей-офф Западной конференции «Юта Джаз» сыграет с «Мемфис Гризлис», «Финикс Санз» — с «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс» — с «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Лос-Анджелес Клипперс» — с «Даллас Мэверикс».

На Востоке «Филадельфия Севенти Сиксерс» встретится с «Вашингтон Уизардз», «Бруклин Нетс» — с «Бостон Селтикс», «Милуоки Бакс» — с «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс» — с «Атлантой Хоукс».

Ранее сообщалось, что «Мемфис» стал последним участником плей-офф НБА.

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