«Мемфис» стал последним участником плей-офф НБА

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«Мемфис Гризлис» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в решающем матче раунда плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Мемфис» стал последним участником плей-офф НБА
  • © Reuters

Встреча прошла в Сан-Франциско и завершилась в пользу гостей — 117:112.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 39 очков. Его партнёр по команде Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 11 очков, 16 подборов и десяти передач. Андрю Уиггинс отметился дабл-даблом из 22 очков и десяти подборов.

В составе «Гриззлис» 35 очков набрал Джа Морант.

Таким образом, «Мемфис» стал последним участником плей-офф НБА. 

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Уизардс» победил «Индиану Пэйсерс» и вышел в плей-офф НБА.

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