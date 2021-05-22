Тренер «Пюника» прокомментировал информацию об избиении ним футболиста

Главный тренер армянского футбольного клуба «Пюник» Егише Меликян прокомментировал информацию СМИ об избиении российского нападающего команды Антона Кобялко.

«В каждом коллективе бывают разногласия. Это абсолютно нормально. СМИ предоставили эту информацию так, будто это голливудский фильм. Никакой драки не было на самом деле. Футбол устроен так, что иногда бывает диссонанс между тренером и игроком. Возможно, иногда нужно повысить интонацию, но мы не переходили на личности», — приводит слова Меликяна Sport24.

Он отметил, что сказал игроку всё, что считал нужным ещё на базе клуба, и не следовал за ним в аэропорт.

«Мать футболиста я также не оскорблял. Я обязательно пожму ему руку, если опять увижу его. Он выкладывался на поле, не предавал команду. Меня не устраивали его действия на поле, в этом нет ничего плохого, но из всего этого сделали какое-то кино», — добавил специалист.

В минувшем сезоне 35-летний Кобялко отыграл за «Пюник» 18 матчей и записал в свой актив два гола.

Ранее появилась информация, что тренер армянского клуба избил российского футболиста своей команды в аэропорту.