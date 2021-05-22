Тренер «Пюника» прокомментировал информацию об избиении ним футболиста

Короткая ссылка
Главный тренер армянского футбольного клуба «Пюник» Егише Меликян прокомментировал информацию СМИ об избиении российского нападающего команды Антона Кобялко.
Тренер «Пюника» прокомментировал информацию об избиении ним футболиста
  • РИА Новости

«В каждом коллективе бывают разногласия. Это абсолютно нормально. СМИ предоставили эту информацию так, будто это голливудский фильм. Никакой драки не было на самом деле. Футбол устроен так, что иногда бывает диссонанс между тренером и игроком. Возможно, иногда нужно повысить интонацию, но мы не переходили на личности», — приводит слова Меликяна Sport24.

Он отметил, что сказал игроку всё, что считал нужным ещё на базе клуба, и не следовал за ним в аэропорт.

«Мать футболиста я также не оскорблял. Я обязательно пожму ему руку, если опять увижу его. Он выкладывался на поле, не предавал команду. Меня не устраивали его действия на поле, в этом нет ничего плохого, но из всего этого сделали какое-то кино», — добавил специалист.

В минувшем сезоне 35-летний Кобялко отыграл за «Пюник» 18 матчей и записал в свой актив два гола.

Ранее появилась информация, что тренер армянского клуба избил российского футболиста своей команды в аэропорту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить