Депай объявил об уходе из «Лиона»

Нидерландский нападающий французского «Лиона» Мемфис Депай объявил об уходе из клуба.

«Мне только исполнилось 23 года, когда я перешёл в «Лион». Я изменился, здесь я вырос и стал мужчиной. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было прекрасное время. Я надолго сохраню эти воспоминания, как и друзей из этого времени. Это был мой дом. Немного странно осознавать, что это будет мой последний матч здесь. Грустно прощаться на пустом стадионе, без болельщиков, но моя семья и друзья будут рядом в этот особенный и эмоциональный момент», — приводит слова Депая L’Équipe.

27-летний форвард играет за «Лион» с 2018 года. В его активе 76 голов и 53 результативные передачи в 177 матчах за французскую команду.

Ранее появилась информация, что Депай и «Барселона» договорились о контракте.