Кварацхелия заявил, что не давал агенту указаний о том, чтобы уехать из России нынешним летом

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия высказал мнение о возможном переходе в другой клуб в ближайшее трансферное окно.

«Безумно благодарен российскому футболу. Я стал серьёзным игроком именно здесь. Спасибо Сёмину и Слуцкому за то, что сделали меня сильнее. Благодарен и «Рубину» за этот насыщенный, яркий сезон. Уважаю контракт с клубом, пока он длится, буду его соблюдать», — приводит слова Кварацхелии журналист Нобель Арустамян в своём Telegram-канале.

Он отметил, что не давал агенту указаний о том, чтобы непременно уехать из России нынешним летом.

«Я хотел бы играть в Европе — буду прикладывать все усилия для этого. Уверен, рано или поздно трансфер случится. Когда — не знаю, возможно, уже этим летом. Так или иначе, Россия, РПЛ и «Рубин» навсегда в моём сердце», — добавил футболист.

20-летний Кварацхелия, являющийся воспитанником тбилисского «Динамо», играет за «Рубин» с 2019 года. В его активе семь голов и 13 голевых передач в 51 матче.

Ранее грузинский журналист рассказал об интересе к Кварацхелии со стороны «Милана» и «Наполи».