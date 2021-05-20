Грузинский журналист рассказал об интересе к Кварацхелии со стороны «Милана» и «Наполи»

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Грузинский журналист Мераб Мамулашвили рассказал, что технический директор «Милана» Паоло Мальдини и главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо проявляют интерес к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии.
Грузинский журналист рассказал об интересе к Кварацхелии со стороны «Милана» и «Наполи»
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Я общался с Кахой Каладзе. Он рассказал мне, что Мальдини и Гаттузо связывались с ним и просили проконсультировать по поводу Кварацхелии», — цитирует Мамулашвили «РБ Спорт».

Каладзе, который на данный момент занимает пост мэра Тбилиси, является бывшим игроком «Милана». 

20-летний Кварацхелия, являющийся воспитанником тбилисского «Динамо», играет за «Рубин» с 2019 года. В его активе семь голов и 13 голевых передач в 51 матче.

Ранее в «Рубине» выразили уверенность в уходе Кварацхелии в топовый чемпионат.

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