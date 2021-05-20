В «Рубине» уверены в уходе Кварацхелии в топовый чемпионат

Спортивный директор казанского футбольного клуба «Рубин» Олег Яровинский выразил уверенность в переходе полузащитника команды Хвичи Кварацхелии в одну их команд из топовых европейских чемпионатов.

«Всегда больно терять таких игроков. Но он, к сожалению, не к бабушке едет во дворе мяч гонять. Он, скорее всего, перейдёт в топовый европейский чемпионат», — цитирует Яровинского «Бизнес Online».

По его мнению, клуб из Татарстана не имеет права удерживать футболиста и таких игроков нужно отпускать дальше, чтобы они развивались.

«Шансы, что Хвича останется в «Рубине», ровно такие, как у девушки встретить на Тверской динозавра. 50 на 50 — либо встретит, либо нет», — добавил Яровинский.

20-летний Кварацхелия, являющийся воспитанником тбилисского «Динамо», играет за «Рубин» с 2019 года. В его активе семь голов и 13 голевых передач в 51 матче.

Ранее отец Кварацхелии заявил, что футболист летом покинет «Рубин».