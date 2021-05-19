Отец Кварацхелии заявил, что футболист летом покинет «Рубин»

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, заявил, что его сын летом покинет казанскую команду.

«Уверяю вас на 100%, что Хвича обязательно уйдёт из «Рубина» летом. Пока не буду говорить, в какую команду он перейдёт. Он собирается пообщаться со многими клубами. Он отдохнёт и спокойно сам решит, где ему играть. Я хочу заверить, что мой сын не останется в России», — приводит слова Кварацхелии-старшего Sportall.

20-летний Кварацхелия, являющийся воспитанником тбилисского «Динамо», играет за «Рубин» с 2019 года. В его активе семь голов и 13 голевых передач в 51 матче.

Ранее Миранчук заявил, что был удивлён слухами о своём возможном переходе в «Зенит».