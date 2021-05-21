Брагин рассказал о степени тяжести травмы Окулова
- Reuters
«Окулов предварительно травмирован. У него повреждение акромиально-ключичного сустава. Если по-простому, то подозрение на разрыв плеча. Примерно то же самое, что было у Марата Хуснутдинова на третьем этапе Евротура, после которого он досрочно завершил сезон. Надеюсь, что у Константина всё обойдётся. Но пока прогноз неутешительный», — сказал Брагин после матча.
Ранее шайба Григоренко на последней минуте помогла сборной России обыграть Чехию в матче ЧМ-2021.