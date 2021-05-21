СМИ: «Краснодар» претендует на футболиста «Майнца» Белля

Российский ФК «Краснодар» стал одним из клубов, претендующих на защитника немецкого «Майнца» Штефана Белля.

Об этом сообщает Kicker. По информации источника, в числе претендентов на 29-летнего немца также находится московское «Динамо», которое возглавляет бывший тренер «Майнца» Сандро Шварц.

«Да, «Краснодар» заинтересован в Белле. Мы их выслушаем. Конечно же, «Майнц» остаётся нашим приоритетным вариантом, потому что Белль чувствует себя здесь очень комфортно и идентифицирует себя с клубом», — заявил Инго Хаспел, агент Белля.

Контракт футболиста с «Майнцем» истекает 30 июня этого года. В текущем сезоне центральный защитник провёл 16 матчей во всех турнирах.

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