Источник: Николич продлил контракт с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич подписал новый контракт с клубом.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Новый контракт с сербским специалистом рассчитан на два сезона с возможностью продления ещё на один.

41-летний Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. В сезоне-2020/21 железнодорожники под его руководством выиграли Кубок и заняли третье место в Российской премьер-лиге, получив путёвку в групповой турнир Лиги Европы сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что Николич в ближайшее время подпишет новый контракт с «Локомотивом».