Источник: Николич в ближайшее время подпишет новый контракт с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич вскоре продлит действующий контракт с московским клубом.

«Планируется, что новый контракт Николич подпишет в ближайшие выходные. Срок соглашения будет трёхлетним, до 2024 года. Зарплата тренера составит €1,8 млн в год», — цитирует «Чемпионат» источник, знакомый с ситуацией.

Николич возглавил «Локомотив» летом 2020 года. По итогам прошлого сезона железнодорожники под руководством серба завоевали Кубок России и финишировали на втором месте в чемпионате страны.

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