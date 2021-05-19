Источник: Николич в ближайшее время подпишет новый контракт с «Локомотивом»
- РИА Новости
«Планируется, что новый контракт Николич подпишет в ближайшие выходные. Срок соглашения будет трёхлетним, до 2024 года. Зарплата тренера составит €1,8 млн в год», — цитирует «Чемпионат» источник, знакомый с ситуацией.
Николич возглавил «Локомотив» летом 2020 года. По итогам прошлого сезона железнодорожники под руководством серба завоевали Кубок России и финишировали на втором месте в чемпионате страны.
Ранее в «Локомотиве» подтвердили переход Мухина в ЦСКА.