Карпин признался, что стал более сентиментальным во взаимоотношениях с футболистами
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«Сейчас мне труднее расставаться с футболистами, чем раньше. Возможно, я стал более сентиментальным, старым. Последние расставания были для меня наиболее сложными. Слёзы наворачивались, прямо могу сказать», — признался Карпин в заключительной серии первого сезона спортивного реалити-шоу «Ростов-на-кону» на видеосервисе PREMIER.
52-летний Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года.
Ранее Карпин заявил, что не считает Мамаева проблемным игроком.