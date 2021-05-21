Карпин признался, что стал более сентиментальным во взаимоотношениях с футболистами

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал, что ему становится тяжелее расставаться с игроками, которые переходят в другие команды.

«Сейчас мне труднее расставаться с футболистами, чем раньше. Возможно, я стал более сентиментальным, старым. Последние расставания были для меня наиболее сложными. Слёзы наворачивались, прямо могу сказать», — признался Карпин в заключительной серии первого сезона спортивного реалити-шоу «Ростов-на-кону» на видеосервисе PREMIER.

52-летний Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года.

Ранее Карпин заявил, что не считает Мамаева проблемным игроком.