Карпин признался, что стал более сентиментальным во взаимоотношениях с футболистами

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Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал, что ему становится тяжелее расставаться с игроками, которые переходят в другие команды.
Карпин признался, что стал более сентиментальным во взаимоотношениях с футболистами
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Сейчас мне труднее расставаться с футболистами, чем раньше. Возможно, я стал более сентиментальным, старым. Последние расставания были для меня наиболее сложными. Слёзы наворачивались, прямо могу сказать», — признался Карпин в заключительной серии первого сезона спортивного реалити-шоу «Ростов-на-кону» на видеосервисе PREMIER.

52-летний Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года.

Ранее Карпин заявил, что не считает Мамаева проблемным игроком.

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