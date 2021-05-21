УЕФА объявил о разработке конвенции европейского футбола

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о разработке конвенции, посвящённой развитию европейского футбола.
УЕФА объявил о разработке конвенции европейского футбола
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт организации, в ближайшие несколько месяцев УЕФА планирует обсудить с клубами, игроками, тренерами, агентами и представителями фанатского сообщества долгосрочные планы действий и реформы в европейском футболе.

Данная конвенция будет основана на четырёх принципах: обеспечение финансовой устойчивости и ответственности; повышение конкурентоспособности, справедливое распределение солидарных выплат и работа над развитием игроков; внедрение более последовательных мер управления на национальном и международном уровнях; содействие развитию женского футбола и повышение его статуса на всех уровнях.

Консультации начнутся в июле 2021 года во время последней недели чемпионата Европы.

Ранее УЕФА и «Газпром» продлили спонсорское соглашение.

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