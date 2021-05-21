Российский гонщик Смоляр заявил о намерении выиграть чемпионат «Формулы-3»

Гонщик команды ART Александр Смоляр рассказал, какую задачу он ставит перед собой на нынешний сезон «Формулы-3».

«Я нацелен на победу в чемпионате. У меня есть соответствующая техника и есть команда. Возможно, не на всех трассах мы самые быстрые, однако это уже моё дело. Я буду стараться показывать максимум. Темп у нас есть, это видно. В целом по раскладу сил трудно сказать. Был только один этап, в серии много новичков», — цитирует Смоляра «Чемпионат».

Российский пилот одержал победу в спринтерской гонке на этапе в Барселоне, а в общем зачёте на данный момент он занимает восьмое место.

Ранее глава Haas выразил мнение об уверенности Мазепина за рулём болида.