Российский гонщик Смоляр заявил о намерении выиграть чемпионат «Формулы-3»

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Гонщик команды ART Александр Смоляр рассказал, какую задачу он ставит перед собой на нынешний сезон «Формулы-3».
Российский гонщик Смоляр заявил о намерении выиграть чемпионат «Формулы-3»
  • @AlexSmolyar1
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«Я нацелен на победу в чемпионате. У меня есть соответствующая техника и есть команда. Возможно, не на всех трассах мы самые быстрые, однако это уже моё дело. Я буду стараться показывать максимум. Темп у нас есть, это видно. В целом по раскладу сил трудно сказать. Был только один этап, в серии много новичков», — цитирует Смоляра «Чемпионат».

Российский пилот одержал победу в спринтерской гонке на этапе в Барселоне, а в общем зачёте на данный момент он занимает восьмое место.

Ранее глава Haas выразил мнение об уверенности Мазепина за рулём болида.

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