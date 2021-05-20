Глава Haas считает, что Мазепин почувствовал уверенность в управлении болидом

Руководитель команды «Формулы-1» Haas Гюнтер Штайнер похвалил российского гонщика Никиту Мазепина за выступление в двух свободных практиках Гран-при Монако.

«По-моему, сегодня Никита отлично поработал. Я поговорил с ним после заездов, он был очень рад. Сказал, что с прихода в «Формулу-1» ещё не чувствовал себя таким счастливым. Он хорошо справился. Не делал ничего из того, что делать не следовало. Прибавлял с каждым кругом. Нам пока есть куда прибавлять, однако мы на верном пути. Он просто почувствовал уверенность в машине, так он мне сказал. Не знаю в деталях, что именно изменилось. Но он сказал, что не ожидал получить такое удовольствие. На каком-то этапе уверенность приходит. Ну и время за рулём сыграло свою роль. Это уже пятый его этап в «Формуле-1», он привыкает», — цитирует Штайнер Motorsport.com.

Во время обоих тренировочных заездов Мазепин сумел опередить своего напарника по команде Мика Шумахера.

Ранее сообщалось, что Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Монако, Мазепин — 18-й.