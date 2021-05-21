Кожевников дал советы игрокам сборной России перед матчем с Чехией на ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от первого матча сборной России на чемпионате мира по хоккею 2021 года с национальной командой Чехии.

«Игрокам сборной России нужно внимательнее действовать в обороне. Нападающие должны стать с защитниками одним целым. Чешские хоккеисты сильны в контратаках. На них нас ловили в прошлом матче, именно в этом мы прокололись», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Также он прокомментировал игру национальной команды Чехии в атаке.

«Чехи играют на контратаках, они приучены к этому с самого детства. Этот элемент у них очень силён. Защитники должны помогать нашему вратарю. Это самое главное», — сказал он.

По мнению Кожевникова, главная сильная сторона сборной России — командная игра.

«У нас должны быть отточены все связи и комбинации. У нас нет звёзд, может, это и хорошо. Будем играть в комбинационный хоккей, друг на друга», — отметил он.

Матч Россия — Чехия состоится 21 мая. Начало встречи — в 16:15 мск.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

Помимо Чехии, на групповом этапе Россия также сыграет с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Ранее сообщалось, что сборная России дозаявила на ЧМ-2021 пятерых хоккеистов.