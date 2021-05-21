Василевский второй раз в карьере пропустил шесть шайб в матче плей-офф НХЛ

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«Флорида Пантерз» одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
Василевский второй раз в карьере пропустил шесть шайб в матче плей-офф НХЛ
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась в овертайме со счётом 6:5.

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Сэм Беннетт, Радко Гудас, Александер Веннберг, Патрик Хёрнквист, Густав Форслинг и Райан Ломберг. В составе «Тампы» — Энтони Чирелли, Росс Колтон, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн.

Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей.

Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Лайтнинг».

Отметим, что вратарь «Тампы» Андрей Василевский второй раз в карьере пропустил шесть шайб в матче плей-офф НХЛ. До этого он пропустил столько же в игре финала конференции 2018 года с «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что передача Кучерова помогла «Тампе» победить «Флориду» в матче плей-офф НХЛ.

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