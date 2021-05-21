Парламент Латвии проголосовал за допуск зрителей на матчи ЧМ по хоккею

Сейм (парламент) Латвии проголосовал за допуск зрителей на трибуны на матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года.

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Как сообщает Sputniknews, за допуск зрителей на внеочередном заседании парламента голосовали представители четырёх партий: НКП, Союза «зелёных и крестьян», «Согласия» и KPV LV. За проголосовали 48 депутатов, против — 40. Против выступил также министр здравоохранения Латвии Даниэлс Павлютс. Отмечается, что на трибуны пустят зрителей, прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусной инфекцией. ЧМ пройдёт в Риге с 21 мая до 6 июня. Ранее тренер объяснил причины деградации чемпионата мира по хоккею.