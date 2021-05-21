Парламент Латвии проголосовал за допуск зрителей на матчи ЧМ по хоккею

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Сейм (парламент) Латвии проголосовал за допуск зрителей на трибуны на матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Парламент Латвии проголосовал за допуск зрителей на матчи ЧМ по хоккею
  • © РИА Новости

Как сообщает Sputniknews, за допуск зрителей на внеочередном заседании парламента голосовали представители четырёх партий: НКП, Союза «зелёных и крестьян», «Согласия» и KPV LV.

За проголосовали 48 депутатов, против — 40.

Против выступил также министр здравоохранения Латвии Даниэлс Павлютс.

Отмечается, что на трибуны пустят зрителей, прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусной инфекцией.

ЧМ пройдёт в Риге с 21 мая до 6 июня.

Ранее тренер объяснил причины деградации чемпионата мира по хоккею.

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