Парламент Латвии проголосовал за допуск зрителей на матчи ЧМ по хоккею
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Как сообщает Sputniknews, за допуск зрителей на внеочередном заседании парламента голосовали представители четырёх партий: НКП, Союза «зелёных и крестьян», «Согласия» и KPV LV.
За проголосовали 48 депутатов, против — 40.
Против выступил также министр здравоохранения Латвии Даниэлс Павлютс.
Отмечается, что на трибуны пустят зрителей, прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусной инфекцией.
ЧМ пройдёт в Риге с 21 мая до 6 июня.
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