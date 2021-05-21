Тренер объяснил причины деградации чемпионата мира по хоккею

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Известный тренер Андрей Николишин высказался о постепенной деградации чемпионатов мира по хоккею.
Тренер объяснил причины деградации чемпионата мира по хоккею
  • Reuters

«Престиж чемпионата мира находится на нуле. Его практически нет. Во-первых, турнир организовывают каждый год. Во-вторых, не слишком удачно выбрано время проведения. На мой взгляд, первенство планеты в последние годы утратило всю свою значимость, хотя я по-прежнему считаю его зрелищным и интересным. Просто возникает ощущение, что делают не спортивное соревнование, а некий праздник или банкет», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Николишин признался, что не понимает, по какому принципу формируется сборная России по хоккею.

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